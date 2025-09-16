Sound Effects

1 of 10
Hudson Hi-Fi wall mount vinyl record storage 25-album display holder, hudsonhifi.com, $31.95
CDMount CD and 8-track wall frame, etsy.com, $5.99 each
Flip record display shelf, deepcut.co, $65
Crosley Fleetwood radio/CD player, Plan 9 Music, $149
Audio-Technica old school walnut base turntable (manual, no Bluetooth), Plan 9 Music, $499
Presley record player stand, Pottery Barn, $249
Japanese beer crate compact cassette tape holder, etsy.com, $25.99
Jensen cassette player, Plan 9 Music, $29
BDI Corridor media console 8173, LaDiff, $3,499
USM Haller media console, Design Within Reach, $4,446