Sound Effects

Play, display or stow your favorite music

by

FOB_TheGoods_HudsonHIFI_COURTESY_hp0725.jpg

Hudson Hi-Fi wall mount vinyl record storage 25-album display holder, hudsonhifi.com, $31.95

FOB_TheGoods_CDMount_COURTESY_hp0725.jpg

CDMount CD and 8-track wall frame, etsy.com, $5.99 each

FOB_TheGoods_DeepCutRecordHolder_COURTESY_hp0725.jpg

Flip record display shelf, deepcut.co, $65

FOB_TheGoods_CrosleyCDPlayer_COURTESY_hp0725.jpg

Crosley Fleetwood radio/CD player, Plan 9 Music, $149

FOB_TheGoods_AudioTechnicaTurntable_COURTESY_hp0725.jpg

Audio-Technica old school walnut base turntable (manual, no Bluetooth), Plan 9 Music, $499

FOB_TheGoods_PotteryBarnConsole_COURTESY_hp0725.jpg

Presley record player stand, Pottery Barn, $249

FOB_TheGoods_CassetteTapeHolder_COURTESY_hp0725.jpg

Japanese beer crate compact cassette tape holder, etsy.com, $25.99

FOB_TheGoods_JensenCassettePlayer_COURTESY_hp0725.jpg

Jensen cassette player, Plan 9 Music, $29

FOB_TheGoods_LaDiffConsole_COURTESY_hp0725.jpg

BDI Corridor media console 8173, LaDiff, $3,499

FOB_TheGoods_DWRConsole_COURTESY_hp0725.jpg

USM Haller media console, Design Within Reach, $4,446