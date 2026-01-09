Super Star Doctors 2026

An updated compilation of the Richmond region’s most recommended medical professionals

by

Congratulations to Richmond magazine’s 2026 Super Star Doctors! These medical professionals have been recognized by their peers as the area’s Top Doctors most often* over the past decade in the magazine’s annual surveys. They are lauded for their consistent excellence, called on for consultations, and trusted with family members and friends. In a region known for outstanding health care, these Super Star Doctors are the best of the best. 

*Super Star Doctors were voted by their peers as Top Doctors in at least six of the past 11 years.

Public’s Choice 

While the Top Doctors are chosen by fellow medical professionals, our annual Best & Worst winners are voted on by readers. Congratulations to these longtime public’s choice favorites! 

Bon Secours St. Mary’s Hospital  

Patient First  

VCU Medical Center  

Westbury Pharmacy 

Addiction Medicine  

Caitlin E. Martin, VCU Health   

F. Gerard (Gerry) Moeller, VCU Health, VCU Medical Center North Hospital  

Vincent Nardone, Foundation Medical Group   

James Thompson, chief medical officer, Master Center for Addiction Medicine  

Allergy and Immunology 

William T. Hark, Richmond Allergy & Asthma Specialists   

Lawrence Schwartz, VCU Health   

Brant Ward, VCU Health   

Wei Zhao, VCU Health, Chesterfield Meadows 

Anesthesiology  

James (Jay) Stone Jr., Dogwood Anesthesia Providers  

Cardiac Electrophysiology  

Kenneth A. Ellenbogen, VCU Health, Pauley Heart Center  

Jordana Kron, VCU Health, Pauley Heart Center   

Matthew Ngo, Bon Secours Cardiology 

Saumil R. Shah, Virginia Arrhythmia Consultants  

Richard K. Shepard, VCU Health 

Cardiology  

William Coble, Virginia Cardiovascular Specialists

Mark Johns, Cardiology of Virginia

Vipal K. Sabharwal, Bon Secours Cardiology

Cardiology (Interventional)  

Minh N. Bui, Henrico Cardiology Associates  

Zachary Gertz, VCU Health, Pauley Heart Center  

Barbara Lawson, VCU Health, Pauley Heart Center  

C. Mark Newton, Virginia Cardiovascular Specialists  

Mark Xenakis, James River Cardiology 

Chiropractic  

Anna Bender, Atlee Chiropractic Center   

Robert D. Green, Active Chiropractic Recovery + Performance  

Dermatology  

Victoria L. Gross, Richmond Dermatology  

Suzanne Peck, Richmond Dermatology   

Georgia Seely, Dermatology Associates of Virginia   

Laurie Shinn, Commonwealth Dermatology  

Emergency Medicine  

Harinder Dhindsa, VCU Health, VCU Medical Center Critical Care Hospital  

Robert G. Powell, Richmond Emergency Physicians  

Endocrinology, Diabetes and Metabolism  

Robert P. Castellucci, private practice  

Douglas Johnson, Bon Secours, Bon Secours Richmond Diabetes and Endocrinology  

Ben D. Phillips, Virginia Endocrinology   

Edmond (Trey) P. Wickham III, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Center for Endocrinology, Diabetes and Metabolism  

Family/General Practice  

James A. Bush, Appomattox River Primary Care   

Richard L. Gergoudis, Commonwealth Primary Care  

Giancarlo Pierantoni, VCU Health, Mayland Medical Center  

Gastroenterology  

Souheil Abou-Assi, Gastrointestinal Specialists, Inc.  

Stephen Bickston, VCU Health  

Doumit BouHaidar, VCU Health 

Ramy Eid, Gastrointestinal Specialists Inc.  

Robert E. Mitchell III, Mitchell Endoscopy Center 

Genetics  

Hind Al Saif, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Jennifer B. Humberson, UVA Pediatric Specialty Care Richmond  

John Quillin, VCU Health 

Geriatric Medicine  

Peter Boling, VCU Health, Center for Advanced Health Management  

Sarah Hobgood, VCU Health  

Gynecologic Oncology  

Cecelia H. Boardman, HCA Virginia, Virginia Gynecologic Oncology, Sarah Cannon Cancer Institute  

Jori Carter, HCA Virginia, Virginia Gynecologic Oncology, Sarah Cannon Cancer Institute 

Johnny Hyde Jr., Bon Secours, Commonwealth Gynecologic Oncology  

Randal J. West, Women’s Cancer and Wellness Institute  

Gynecology/Obstetrics (General)  

Alice J. Hirata, Bon Secours Richmond OB/GYN  

Christine Isaacs, VCU Health   

Nicole Karjane, VCU Health  

Vienne Murray, West End Obstetrics and Gynecology  

Hematology and Oncology  

Elke K. Friedman, Virginia Cancer Institute  

Pablo Gonzalez, Virginia Cancer Institute  

Rachna Raman, Bon Secours Cancer Institute  

Hospice Care  

Erin Alesi, VCU Health  

Abdul Latif Amir, Suncrest Hospice   

Marc William Flickinger, Bon Secours Palliative Care 

Hospitalist (Adult) 

Philip Rizk, James River Hospitalists 

Hyperbaric Medicine  

Joseph V. Boykin Jr., Richmond VA Medical Center  

Infectious Diseases  

Gonzalo Bearman, VCU Health 

Julie E. Reznicek, VCU Health 

David M. Rowles, Infectious Diseases Specialists P.C.  

Sarika S. Tripathi, Commonwealth Infectious Diseases  

Intensivist  

Lisa Brath, VCU Health  

Ken Haft, Pulmonary Associates of Richmond  

Feras Khan, HCA Virginia 

Internal Medicine  

Amanda George, VCU Health, Ambulatory Care Center   

Sidney Jones, Bon Secours, West End Internal Medicine  

Jeff Kushinka, VCU Health, Ambulatory Care Center  

Anand Lothe, Virginia Physicians, Inc.  

Maternal-Fetal Medicine/High-Risk Pregnancy  

James Taylor Christmas, HCA Virgina, Commonwealth Perinatal Services  

Ronald Ramus, VCU Health  

Neonatal-Perinatal Medicine  

Jenny R. Fox, Children’s Hospital of Richmond at VCU   

Karen Hendricks-Muñoz, Children’s Hospital of Richmond at VCU   

Russell Moores, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Nephrology  

Walid G. Abou Assi, Nephrology Specialists   

Todd Gehr, VCU Health  

Jason Kidd, VCU Health   

Srikanth R. Kunaparaju, Richmond Nephrology Associates  

Neurology  

Matthew Boyce, HCA Virginia, Neurological Associates  

Jonathan Bekenstein, HCA Virginia, Neurological Associates  

Robert J. White, Neurological Associates  

Neurosurgery  

Peter A. Alexander, Neurosurgical Associates   

R. Scott Graham, VCU Health  

Matthew T. Mayr, Neurosurgical Associates   

Richard H. Singleton, Neurosurgical Associates   

Gary W. Tye, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Occupational Medicine  

Joseph Andriano, HCA CareNow Urgent Care  

Oncologic Surgery  

Leopoldo Fernandez, VCU Massey Comprehensive Cancer Center 

Amelia Grover, VCU Massey Comprehensive Cancer Center 

George Parker, Bon Secours, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital   

D. Michael Rose, Virginia Surgical Institute  

Michael White, Bon Secours, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital 

Ophthalmology and Ophthalmologic Surgery  

William Benson, VCU Health   

Vikram Brar, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Joseph D. Iuorno, Commonwealth Eye Care Associates  

Pain Management  

John M. Barsanti, Commonwealth Spine & Pain Specialists  

Yaoming Gu, National Spine & Pain Centers   

Stephen P. Long, Commonwealth Spine & Pain Specialists  

Benjamin G. Seeman, Integrative Pain Specialists  

Palliative Care  

Erin Alesi, VCU Health   

Cara Jennings, Bon Secours Palliative Medicine 

Pathology  

Clifton Lee Bridges, Monument Pathologists  

Dharam M. Ramnani, Virginia Urology  

Steven Smith, VCU Health 

Pediatric Adolescent Medicine  

Richard Brookman, Children’s Hospital of Richmond at VCU   

Stephanie Crewe, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Pediatric Allergy/Immunology  

Lawrence E. Gelber, Richmond Allergy & Asthma Specialists 

Anne-Marie Irani, Children’s Hospital of Richmond at VCU 

Santhosh Kumar, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Wei Zhao, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Pediatric Cardiology  

Douglas Allen, UVA Pediatric Specialty Care Richmond  

Kerri Carter, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion   

Scott D. Gullquist, Children’s Hospital of Richmond at VCU 

Bradford “Brad” R. McQuilkin, Children’s Hospital of Richmond at VCU 

Pediatric Emergency Medicine  

Robin Foster, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Frank Petruzella, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower  

Jonathan Silverman, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower   

Chris Woleben, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower  

Pediatric Endocrinology  

Anil Kumar Ramaswamy, Bon Secours, Bon Secours Pediatric Endocrinology and Diabetes Associates  

Bryce Nelson, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Center for Endocrinology, Diabetes and Metabolism 

Edmond (Trey) P. Wickham III, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Center for Endocrinology, Diabetes and Metabolism  

Pediatric Gastroenterology  

Carl B. Rountree Jr., Bon Secours, Bon Secours Pediatric Gastroenterology Associates  

Flora Szabo, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Narendra Vadlamudi, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Juan F. Villalona, Pediatric Gastroenterology of Richmond  

Pediatric Hematology/Oncology  

Madhu Gowda, Children’s Hospital of Richmond at VCU   

Marieka Helou, Children’s Hospital of Richmond at VCU   

Gita V. Massey, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

India Y. Sisler, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Pediatric Hospitalist  

Elizabeth Aarons, Bon Secours, St. Mary’s Hospital   

Clifton C. Lee, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower  

Matthew Schefft, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower  

Ashlie Tseng, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower 

Pediatric Infectious Disease  

David J. Friedel, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

William C. Koch, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Suzanne R. Lavoie, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Pediatric Intensivist  

Mark Marinello, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower   

Michael Miller, Bon Secours St. Mary’s Hospital PICU, Pediatrix Critical Care of Virginia  

Pediatric Nephrology  

Timothy Bunchman, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Megan Lo, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Pediatric Neurology  

Amy Harper, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion   

David Jaffe, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Donald Taylor, Pediatric Neurology Associates  

Pediatric Otolaryngology  

Kelley Dodson, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Julie T. Kerr, Commonwealth Ear, Nose and Throat Specialists   

Jin Lim, Virginia Ear Nose & Throat  

Rajanya S. Petersson, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Pediatric Palliative and Hospice Care  

Kelly Lastrapes, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion; Bon Secours Noah’s Children, medical director  

Pediatric Pulmonology  

Michael S. Schechter, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion   

Judith Voynow, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Pediatric Rheumatology  

Sarah E. Hoffmann, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion   

Pediatric Sports Medicine  

Chad Aarons, Bon Secours, Bon Secours Tuckahoe Orthopedics   

Victoria G. Kuester, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Bill Shaw, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Pediatric Surgery (General)  

Charles Bagwell, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Laura A. Boomer, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion   

Jeffrey H. Haynes, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Patricia Lange, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

David A. Lanning, Children’s Hospital of Richmond at VCU   

Claudio Oiticica, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Pediatric Surgical Specialist  

Laura A. Boomer, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion 

Victoria G. Kuester, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

David A. Lanning, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Jennifer Rhodes, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Gary W. Tye, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Pediatric Urology  

John Edmondson, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Tony Herndon, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Eric Nelson, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion 

Pediatrics (Child Abuse) 

Robin Foster, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion 

Pediatrics (General)  

Tiffany Kimbrough, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion   

Sean McKenna, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Melissa Nelson, private practice 

N. Romesh Wijesooriya, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Pediatrics (Neurodevelopmental/Behavioral) 

Jennifer Accardo, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Physical Medicine and Rehabilitation  

David X. Cifu, VCU Health, VCU Medical Center Main Hospital   

Eugenio A. Monasterio, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion  

Plastic/Cosmetic Surgery  

Sharline Aboutanos, Richmond Plastic Surgeons 

Nadia Blanchet, private practice  

Stephen M. Chen, Richmond Plastic Surgeons   

Gordon Lewis, Lewis Plastic Surgery   

Jennifer Rhodes, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Isaac L. Wornom III, Richmond Plastic Surgeons  

Plastic/Reconstructive Surgery  

Nadia Blanchet, private practice  

Darrin Hubert, Richmond Plastic Surgeons   

Jennifer Rhodes, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Isaac L. Wornom III, Richmond Plastic Surgeons  

Podiatry  

Justin Phillingane, MedRVA Podiatry 

James E. Shadbolt, Capital Foot Care 

Mitchell R. Waskin, The Foot & Ankle Center 

David T. Weiss, West End Foot & Ankle  

Scott T. Vantre, Virginia Foot & Ankle Center  

Psychiatry (Adult) 

Martin N. Buxton, private practice by referral  

James Levenson, VCU Health  

Psychiatry (Child and Adolescent) 

Bela Sood, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Virginia Treatment Center for Children  

Psychology  

Edward Peck III, Neuropsycho-logical Services of Virginia  

Stephan Weinland, VCU Health  

Pulmonology  

Daniel Grinnan, VCU Health   

Jamie Hey, Pulmonary Associates of Richmond  

John Sentz, Pulmonary Associates of Richmond 

R. Wesley Shepherd, VCU Health, Ambulatory Care Center 

Radiation Oncology  

Douglas W. Arthur, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center   

Laurie Cuttino, Sarah Cannon Institute at Henrico Doctors’ Hospital, medical director of oncology  

Emma Fields, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center   

Lang Robertson Liebman, Virginia Urology, Richmond Radiation Oncology Center   

David Randolph Sr., Virginia Radiation Oncology Associates   

Shiyu Song, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center  

Radiology (Diagnostic) 

Ann Fulcher, VCU Health   

Lowrey H. Holthaus, Radiology Associates of Richmond  

A. John Kuta, Radiology Associates of Richmond   

Chris Somerville, Commonwealth Radiology 

Gregory Vorona, Children’s Hospital of Richmond at VCU  

Radiology (Interventional) 

Brian Strife, Richmond Vascular Center 

Malcolm K. Sydnor Jr., VCU Health  

Reproductive Endocrinology/Infertility  

Michael C. Edelstein, Shady Grove Fertility   

Richard S. Lucidi, VCU Health  

Anish Shah, Shady Grove Fertility 

Rheumatology  

Beth Rubinstein, VCU Health  

Tammy R. Spring, Premier HealthCare Associates  

Michael J. Strachan, Premier HealthCare Associates  

Huzaefah Syed, VCU Health   

Christopher Wise, VCU Health  

Sleep Medicine  

Douglas Puryear, Pulmonary Associates of Richmond  

Cecilia Santos, Bon Secours, Bon Secours Sleep Disorders Center  

Samuel Taylor, VCU Health  

Sports Medicine  

Rishi Bala, Bon Secours Sports Medicine & Primary Care 

Seth A. Cheatham, VCU Health, Sports Medicine  

Douglas Cutter, VCU Health 

Matthew Walker, OrthoVirginia  

Surgery (Bariatric)  

Matthew L. Brengman, Advanced Surgical Partners of Virginia  

Guilherme Campos, VCU Health 

Nathan Lee, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital 

Jennifer Salluzzo, VCU Health 

Surgery (Breast)  

Harry Bear, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center  

Ruth Felsen, HCA Virginia, Richmond Breast Center 

Amelia Grover, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center  

Kandace McGuire, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center  

James Pellicane, Bon Secours, Bon Secours Virginia Breast Center  

Misti Wilson, Bon Secours, Bon Secours Virginia Breast Center  

Surgery (Cardiac)  

Mark Bladergroen, Bon Secours, Bon Secours

Cardiac Surgery   

Leo Gazoni, Cardiothoracic Surgical Associates   

Chiwon Hahn, Cardiothoracic Surgical Associates  

Vigneshwar Kasirajan, VCU Health, Ambulatory Care Center  

Surgery (Colon and Rectal)  

Jaime Bohl, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center  

Christine Bouchard, HCA Virginia, Surgical Associates of Richmond 

Cary L. Gentry, Colon and Rectal Specialists 

Andrew J. Vorenberg, Colon and Rectal Specialists  

Surgery (General)  

George Parker, Bon Secours, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital 

Levi Procter, VCU Health 

Amy T. Rose, Virginia Surgical Institute  

Surgery (Hand)  

John E. Blank, Bon Secours, Tuckahoe Orthopedics  

Sanjay S. “Jay” Desai, OrthoVirginia  

Jessica Frankenhoff, VCU Health  

Jonathan Isaacs, VCU Health  

Surgery (Moh’s, Skin Cancer) 

Julia Padgett, Dermatology Associates of Virginia 

Christine Rausch, Elevate Dermatology and Plastic Surgery 

Surgery (Orthopedic)  

Greg Golladay, VCU Health   

Stephen L. Kates, VCU Health  

William E. “Bill” Nordt, OrthoVirginia  

Julious P. “Jody” Smith, OrthoVirginia 

Surgery (Otolaryngology and Otolaryngologic)  

Laurence DiNardo, VCU Health   

Kelley Dodson, VCU Health  

Julie T. Kerr, Commonwealth Ear, Nose and Throat Specialists  

James T. May IV, Virginia Ear Nose & Throat   

Evan Reiter, VCU Health  

Surgery (Spine)  

Adam Crowl, OrthoVirginia  

Bruce Mathern, VCU Health  

Ricky J. Placide, VCU Health, Adult Outpatient Pavilion  

Jed Vanichkachorn, Bon Secours, Tuckahoe Orthopedics 

Surgery (Thoracic)  

Graham Bundy, Cardiothoracic Surgical Associates   

Anthony Cassano, VCU Health  

Leo Gazoni, Cardiothoracic Surgical Associates  

Rachit Shah, VCU Health  

Surgery (Transplant)  

Adrian Cotterell, VCU Health, Hume-Lee Transplant Center 

Ralph E. Layman, General Vascular & Transplant Consultants of Virginia 

Marlon F. Levy, VCU Health, Hume-Lee Transplant Center   

Amit Sharma, VCU Health, Hume-Lee Transplant Center 

Surgery (Urology and Urological)  

Lance Hampton, VCU Health  

William R. Morgan, Virginia Urology  

Jeff Rebman, Urology Associates of Richmond  

Surgery (Vascular)  

Andrew Leake, Vascular Surgery Associates 

Mark M. Levy, VCU Health  

Gregg L. Londrey, Vascular Surgery Associates  

W. Andrew Tierney, Vascular Surgery Associates 

Urogynecology  

David B. Glazier, Virginia Urology  

Meghana Gowda, Virginia Urology   

Nathan L. Guerette, Intimate Wellness Institute of Virginia  

Tovia Smith, Virginia Women’s Center  

Related Medical Professionals: Nurse Practitioner  

Charlotte Roberts, VCU Health  