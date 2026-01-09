Super Star Doctors 2026

Congratulations to Richmond magazine’s 2026 Super Star Doctors! These medical professionals have been recognized by their peers as the area’s Top Doctors most often* over the past decade in the magazine’s annual surveys. They are lauded for their consistent excellence, called on for consultations, and trusted with family members and friends. In a region known for outstanding health care, these Super Star Doctors are the best of the best.
*Super Star Doctors were voted by their peers as Top Doctors in at least six of the past 11 years.
Public’s Choice
While the Top Doctors are chosen by fellow medical professionals, our annual Best & Worst winners are voted on by readers. Congratulations to these longtime public’s choice favorites!
Bon Secours St. Mary’s Hospital
Patient First
VCU Medical Center
Westbury Pharmacy
Addiction Medicine
Caitlin E. Martin, VCU Health
F. Gerard (Gerry) Moeller, VCU Health, VCU Medical Center North Hospital
Vincent Nardone, Foundation Medical Group
James Thompson, chief medical officer, Master Center for Addiction Medicine
Allergy and Immunology
William T. Hark, Richmond Allergy & Asthma Specialists
Lawrence Schwartz, VCU Health
Brant Ward, VCU Health
Wei Zhao, VCU Health, Chesterfield Meadows
Anesthesiology
James (Jay) Stone Jr., Dogwood Anesthesia Providers
Cardiac Electrophysiology
Kenneth A. Ellenbogen, VCU Health, Pauley Heart Center
Jordana Kron, VCU Health, Pauley Heart Center
Matthew Ngo, Bon Secours Cardiology
Saumil R. Shah, Virginia Arrhythmia Consultants
Richard K. Shepard, VCU Health
Cardiology
William Coble, Virginia Cardiovascular Specialists
Mark Johns, Cardiology of Virginia
Vipal K. Sabharwal, Bon Secours Cardiology
Cardiology (Interventional)
Minh N. Bui, Henrico Cardiology Associates
Zachary Gertz, VCU Health, Pauley Heart Center
Barbara Lawson, VCU Health, Pauley Heart Center
C. Mark Newton, Virginia Cardiovascular Specialists
Mark Xenakis, James River Cardiology
Chiropractic
Anna Bender, Atlee Chiropractic Center
Robert D. Green, Active Chiropractic Recovery + Performance
Dermatology
Victoria L. Gross, Richmond Dermatology
Suzanne Peck, Richmond Dermatology
Georgia Seely, Dermatology Associates of Virginia
Laurie Shinn, Commonwealth Dermatology
Emergency Medicine
Harinder Dhindsa, VCU Health, VCU Medical Center Critical Care Hospital
Robert G. Powell, Richmond Emergency Physicians
Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Robert P. Castellucci, private practice
Douglas Johnson, Bon Secours, Bon Secours Richmond Diabetes and Endocrinology
Ben D. Phillips, Virginia Endocrinology
Edmond (Trey) P. Wickham III, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Center for Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Family/General Practice
James A. Bush, Appomattox River Primary Care
Richard L. Gergoudis, Commonwealth Primary Care
Giancarlo Pierantoni, VCU Health, Mayland Medical Center
Gastroenterology
Souheil Abou-Assi, Gastrointestinal Specialists, Inc.
Stephen Bickston, VCU Health
Doumit BouHaidar, VCU Health
Ramy Eid, Gastrointestinal Specialists Inc.
Robert E. Mitchell III, Mitchell Endoscopy Center
Genetics
Hind Al Saif, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Jennifer B. Humberson, UVA Pediatric Specialty Care Richmond
John Quillin, VCU Health
Geriatric Medicine
Peter Boling, VCU Health, Center for Advanced Health Management
Sarah Hobgood, VCU Health
Gynecologic Oncology
Cecelia H. Boardman, HCA Virginia, Virginia Gynecologic Oncology, Sarah Cannon Cancer Institute
Jori Carter, HCA Virginia, Virginia Gynecologic Oncology, Sarah Cannon Cancer Institute
Johnny Hyde Jr., Bon Secours, Commonwealth Gynecologic Oncology
Randal J. West, Women’s Cancer and Wellness Institute
Gynecology/Obstetrics (General)
Alice J. Hirata, Bon Secours Richmond OB/GYN
Christine Isaacs, VCU Health
Nicole Karjane, VCU Health
Vienne Murray, West End Obstetrics and Gynecology
Hematology and Oncology
Elke K. Friedman, Virginia Cancer Institute
Pablo Gonzalez, Virginia Cancer Institute
Rachna Raman, Bon Secours Cancer Institute
Hospice Care
Erin Alesi, VCU Health
Abdul Latif Amir, Suncrest Hospice
Marc William Flickinger, Bon Secours Palliative Care
Hospitalist (Adult)
Philip Rizk, James River Hospitalists
Hyperbaric Medicine
Joseph V. Boykin Jr., Richmond VA Medical Center
Infectious Diseases
Gonzalo Bearman, VCU Health
Julie E. Reznicek, VCU Health
David M. Rowles, Infectious Diseases Specialists P.C.
Sarika S. Tripathi, Commonwealth Infectious Diseases
Intensivist
Lisa Brath, VCU Health
Ken Haft, Pulmonary Associates of Richmond
Feras Khan, HCA Virginia
Internal Medicine
Amanda George, VCU Health, Ambulatory Care Center
Sidney Jones, Bon Secours, West End Internal Medicine
Jeff Kushinka, VCU Health, Ambulatory Care Center
Anand Lothe, Virginia Physicians, Inc.
Maternal-Fetal Medicine/High-Risk Pregnancy
James Taylor Christmas, HCA Virgina, Commonwealth Perinatal Services
Ronald Ramus, VCU Health
Neonatal-Perinatal Medicine
Jenny R. Fox, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Karen Hendricks-Muñoz, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Russell Moores, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Nephrology
Walid G. Abou Assi, Nephrology Specialists
Todd Gehr, VCU Health
Jason Kidd, VCU Health
Srikanth R. Kunaparaju, Richmond Nephrology Associates
Neurology
Matthew Boyce, HCA Virginia, Neurological Associates
Jonathan Bekenstein, HCA Virginia, Neurological Associates
Robert J. White, Neurological Associates
Neurosurgery
Peter A. Alexander, Neurosurgical Associates
R. Scott Graham, VCU Health
Matthew T. Mayr, Neurosurgical Associates
Richard H. Singleton, Neurosurgical Associates
Gary W. Tye, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Occupational Medicine
Joseph Andriano, HCA CareNow Urgent Care
Oncologic Surgery
Leopoldo Fernandez, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Amelia Grover, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
George Parker, Bon Secours, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital
D. Michael Rose, Virginia Surgical Institute
Michael White, Bon Secours, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital
Ophthalmology and Ophthalmologic Surgery
William Benson, VCU Health
Vikram Brar, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Joseph D. Iuorno, Commonwealth Eye Care Associates
Pain Management
John M. Barsanti, Commonwealth Spine & Pain Specialists
Yaoming Gu, National Spine & Pain Centers
Stephen P. Long, Commonwealth Spine & Pain Specialists
Benjamin G. Seeman, Integrative Pain Specialists
Palliative Care
Erin Alesi, VCU Health
Cara Jennings, Bon Secours Palliative Medicine
Pathology
Clifton Lee Bridges, Monument Pathologists
Dharam M. Ramnani, Virginia Urology
Steven Smith, VCU Health
Pediatric Adolescent Medicine
Richard Brookman, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Stephanie Crewe, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatric Allergy/Immunology
Lawrence E. Gelber, Richmond Allergy & Asthma Specialists
Anne-Marie Irani, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Santhosh Kumar, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Wei Zhao, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatric Cardiology
Douglas Allen, UVA Pediatric Specialty Care Richmond
Kerri Carter, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Scott D. Gullquist, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Bradford “Brad” R. McQuilkin, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatric Emergency Medicine
Robin Foster, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Frank Petruzella, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Jonathan Silverman, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Chris Woleben, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Pediatric Endocrinology
Anil Kumar Ramaswamy, Bon Secours, Bon Secours Pediatric Endocrinology and Diabetes Associates
Bryce Nelson, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Center for Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Edmond (Trey) P. Wickham III, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Center for Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Pediatric Gastroenterology
Carl B. Rountree Jr., Bon Secours, Bon Secours Pediatric Gastroenterology Associates
Flora Szabo, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Narendra Vadlamudi, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Juan F. Villalona, Pediatric Gastroenterology of Richmond
Pediatric Hematology/Oncology
Madhu Gowda, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Marieka Helou, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Gita V. Massey, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
India Y. Sisler, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatric Hospitalist
Elizabeth Aarons, Bon Secours, St. Mary’s Hospital
Clifton C. Lee, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Matthew Schefft, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Ashlie Tseng, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Pediatric Infectious Disease
David J. Friedel, Children’s Hospital of Richmond at VCU
William C. Koch, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Suzanne R. Lavoie, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatric Intensivist
Mark Marinello, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Tower
Michael Miller, Bon Secours St. Mary’s Hospital PICU, Pediatrix Critical Care of Virginia
Pediatric Nephrology
Timothy Bunchman, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Megan Lo, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatric Neurology
Amy Harper, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
David Jaffe, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Donald Taylor, Pediatric Neurology Associates
Pediatric Otolaryngology
Kelley Dodson, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Julie T. Kerr, Commonwealth Ear, Nose and Throat Specialists
Jin Lim, Virginia Ear Nose & Throat
Rajanya S. Petersson, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatric Palliative and Hospice Care
Kelly Lastrapes, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion; Bon Secours Noah’s Children, medical director
Pediatric Pulmonology
Michael S. Schechter, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Judith Voynow, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatric Rheumatology
Sarah E. Hoffmann, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatric Sports Medicine
Chad Aarons, Bon Secours, Bon Secours Tuckahoe Orthopedics
Victoria G. Kuester, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Bill Shaw, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatric Surgery (General)
Charles Bagwell, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Laura A. Boomer, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Jeffrey H. Haynes, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Patricia Lange, Children’s Hospital of Richmond at VCU
David A. Lanning, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Claudio Oiticica, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatric Surgical Specialist
Laura A. Boomer, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Victoria G. Kuester, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
David A. Lanning, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Jennifer Rhodes, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Gary W. Tye, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatric Urology
John Edmondson, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Tony Herndon, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Eric Nelson, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatrics (Child Abuse)
Robin Foster, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Pediatrics (General)
Tiffany Kimbrough, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Sean McKenna, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Melissa Nelson, private practice
N. Romesh Wijesooriya, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Pediatrics (Neurodevelopmental/Behavioral)
Jennifer Accardo, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Physical Medicine and Rehabilitation
David X. Cifu, VCU Health, VCU Medical Center Main Hospital
Eugenio A. Monasterio, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Children’s Pavilion
Plastic/Cosmetic Surgery
Sharline Aboutanos, Richmond Plastic Surgeons
Nadia Blanchet, private practice
Stephen M. Chen, Richmond Plastic Surgeons
Gordon Lewis, Lewis Plastic Surgery
Jennifer Rhodes, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Isaac L. Wornom III, Richmond Plastic Surgeons
Plastic/Reconstructive Surgery
Nadia Blanchet, private practice
Darrin Hubert, Richmond Plastic Surgeons
Jennifer Rhodes, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Isaac L. Wornom III, Richmond Plastic Surgeons
Podiatry
Justin Phillingane, MedRVA Podiatry
James E. Shadbolt, Capital Foot Care
Mitchell R. Waskin, The Foot & Ankle Center
David T. Weiss, West End Foot & Ankle
Scott T. Vantre, Virginia Foot & Ankle Center
Psychiatry (Adult)
Martin N. Buxton, private practice by referral
James Levenson, VCU Health
Psychiatry (Child and Adolescent)
Bela Sood, Children’s Hospital of Richmond at VCU, Virginia Treatment Center for Children
Psychology
Edward Peck III, Neuropsycho-logical Services of Virginia
Stephan Weinland, VCU Health
Pulmonology
Daniel Grinnan, VCU Health
Jamie Hey, Pulmonary Associates of Richmond
John Sentz, Pulmonary Associates of Richmond
R. Wesley Shepherd, VCU Health, Ambulatory Care Center
Radiation Oncology
Douglas W. Arthur, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Laurie Cuttino, Sarah Cannon Institute at Henrico Doctors’ Hospital, medical director of oncology
Emma Fields, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Lang Robertson Liebman, Virginia Urology, Richmond Radiation Oncology Center
David Randolph Sr., Virginia Radiation Oncology Associates
Shiyu Song, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Radiology (Diagnostic)
Ann Fulcher, VCU Health
Lowrey H. Holthaus, Radiology Associates of Richmond
A. John Kuta, Radiology Associates of Richmond
Chris Somerville, Commonwealth Radiology
Gregory Vorona, Children’s Hospital of Richmond at VCU
Radiology (Interventional)
Brian Strife, Richmond Vascular Center
Malcolm K. Sydnor Jr., VCU Health
Reproductive Endocrinology/Infertility
Michael C. Edelstein, Shady Grove Fertility
Richard S. Lucidi, VCU Health
Anish Shah, Shady Grove Fertility
Rheumatology
Beth Rubinstein, VCU Health
Tammy R. Spring, Premier HealthCare Associates
Michael J. Strachan, Premier HealthCare Associates
Huzaefah Syed, VCU Health
Christopher Wise, VCU Health
Sleep Medicine
Douglas Puryear, Pulmonary Associates of Richmond
Cecilia Santos, Bon Secours, Bon Secours Sleep Disorders Center
Samuel Taylor, VCU Health
Sports Medicine
Rishi Bala, Bon Secours Sports Medicine & Primary Care
Seth A. Cheatham, VCU Health, Sports Medicine
Douglas Cutter, VCU Health
Matthew Walker, OrthoVirginia
Surgery (Bariatric)
Matthew L. Brengman, Advanced Surgical Partners of Virginia
Guilherme Campos, VCU Health
Nathan Lee, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital
Jennifer Salluzzo, VCU Health
Surgery (Breast)
Harry Bear, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Ruth Felsen, HCA Virginia, Richmond Breast Center
Amelia Grover, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Kandace McGuire, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
James Pellicane, Bon Secours, Bon Secours Virginia Breast Center
Misti Wilson, Bon Secours, Bon Secours Virginia Breast Center
Surgery (Cardiac)
Mark Bladergroen, Bon Secours, Bon Secours
Cardiac Surgery
Leo Gazoni, Cardiothoracic Surgical Associates
Chiwon Hahn, Cardiothoracic Surgical Associates
Vigneshwar Kasirajan, VCU Health, Ambulatory Care Center
Surgery (Colon and Rectal)
Jaime Bohl, VCU Health, VCU Massey Comprehensive Cancer Center
Christine Bouchard, HCA Virginia, Surgical Associates of Richmond
Cary L. Gentry, Colon and Rectal Specialists
Andrew J. Vorenberg, Colon and Rectal Specialists
Surgery (General)
George Parker, Bon Secours, Bon Secours Surgical Specialists at St. Mary’s Hospital
Levi Procter, VCU Health
Amy T. Rose, Virginia Surgical Institute
Surgery (Hand)
John E. Blank, Bon Secours, Tuckahoe Orthopedics
Sanjay S. “Jay” Desai, OrthoVirginia
Jessica Frankenhoff, VCU Health
Jonathan Isaacs, VCU Health
Surgery (Moh’s, Skin Cancer)
Julia Padgett, Dermatology Associates of Virginia
Christine Rausch, Elevate Dermatology and Plastic Surgery
Surgery (Orthopedic)
Greg Golladay, VCU Health
Stephen L. Kates, VCU Health
William E. “Bill” Nordt, OrthoVirginia
Julious P. “Jody” Smith, OrthoVirginia
Surgery (Otolaryngology and Otolaryngologic)
Laurence DiNardo, VCU Health
Kelley Dodson, VCU Health
Julie T. Kerr, Commonwealth Ear, Nose and Throat Specialists
James T. May IV, Virginia Ear Nose & Throat
Evan Reiter, VCU Health
Surgery (Spine)
Adam Crowl, OrthoVirginia
Bruce Mathern, VCU Health
Ricky J. Placide, VCU Health, Adult Outpatient Pavilion
Jed Vanichkachorn, Bon Secours, Tuckahoe Orthopedics
Surgery (Thoracic)
Graham Bundy, Cardiothoracic Surgical Associates
Anthony Cassano, VCU Health
Leo Gazoni, Cardiothoracic Surgical Associates
Rachit Shah, VCU Health
Surgery (Transplant)
Adrian Cotterell, VCU Health, Hume-Lee Transplant Center
Ralph E. Layman, General Vascular & Transplant Consultants of Virginia
Marlon F. Levy, VCU Health, Hume-Lee Transplant Center
Amit Sharma, VCU Health, Hume-Lee Transplant Center
Surgery (Urology and Urological)
Lance Hampton, VCU Health
William R. Morgan, Virginia Urology
Jeff Rebman, Urology Associates of Richmond
Surgery (Vascular)
Andrew Leake, Vascular Surgery Associates
Mark M. Levy, VCU Health
Gregg L. Londrey, Vascular Surgery Associates
W. Andrew Tierney, Vascular Surgery Associates
Urogynecology
David B. Glazier, Virginia Urology
Meghana Gowda, Virginia Urology
Nathan L. Guerette, Intimate Wellness Institute of Virginia
Tovia Smith, Virginia Women’s Center
Related Medical Professionals: Nurse Practitioner
Charlotte Roberts, VCU Health